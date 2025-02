Лідери ЄС заслухали доповідь Макрона про зустріч з Трампом й обговорили саміт 6 березня

Очільники 27 держав Європейського Союзу 26 лютого провели відеоконференцію, під час якої заслухали інформацію від президента Франції Емманюеля Макрона про його перемовини з президентом США Дональдом Трампом та обговорили підготовку до екстреного саміту Європейської ради, запланований на 6 березня.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя.

Лідери держав-членів ЄС послухали розповідь Макрона про його зустріч з Трампом у Вашингтоні та окреслили плани на позачерговий саміт 6 березня.

"Усі 27 держав-членів брали участь у відеоконференції", – повідомив "Європейській правді" один з посадовців ЄС.

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта розповів деякі деталі зустрічі на своїй сторінці у соціальній мережі Х (Twitter).

Continuing to work on close European coordination, today president @EmmanuelMacron debriefed EU leaders on his meeting with @realDonaldTrump earlier this week in Washington.



Very useful to prepare our special European Council on 6 March, where we will take decisions on our… pic.twitter.com/4RRCIJ4vgm