Лідери ЄС заслухали доповідь Макрона про зустріч з Трампом й обговорили саміт 6 березня

Очільники 27 держав Європейського Союзу 26 лютого провели відеоконференцію, під час якої заслухали інформацію від президента Франції Емманюеля Макрона про його перемовини з президентом США Дональдом Трампом та обговорили підготовку до екстреного саміту Європейської ради, запланований на 6 березня.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя.

Лідери держав-членів ЄС послухали розповідь Макрона про його зустріч з Трампом у Вашингтоні та окреслили плани на позачерговий саміт 6 березня.

"Усі 27 держав-членів брали участь у відеоконференції", – повідомив "Європейській правді" один з посадовців ЄС.

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта розповів деякі деталі зустрічі на своїй сторінці у соціальній мережі Х (Twitter).

Continuing to work on close European coordination, today president @EmmanuelMacron debriefed EU leaders on his meeting with @realDonaldTrump earlier this week in Washington.



Very useful to prepare our special European Council on 6 March, where we will take decisions on our… pic.twitter.com/4RRCIJ4vgm – António Costa (@eucopresident) February 26, 2025

"Продовжуючи працювати над тісною європейською координацією, сьогодні президент Емманюель Макрон проінформував лідерів ЄС про свою зустріч з Дональдом Трампом на початку цього тижня у Вашингтоні", – написав він.

Також Кошта повідомив, що було "дуже корисно підготувати нашу спеціальну Європейську Раду 6 березня, де ми приймемо рішення щодо нашої підтримки України та посилення європейської оборони".

"Щоб досягти миру через силу, ми повинні діяти разом, наголосив я сьогодні на зустрічі лідерів ЄС", – написав також у соцмережі Х (Twitter) президент Литви Гітанас Науседа.

To achieve peace through strength we must act together, I emphasized at the EU leaders' meeting today. pic.twitter.com/ApftHPvNq6 – Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) February 26, 2025

Нагадаємо, що під час зустрічі з Макроном 24 лютого Трамп підтримав розміщення європейських військ для стеження за потенційним "припиненням вогню" в Україні та допустив, що США можуть надати їм певну підтримку.

За даними ЗМІ, Трамп не дав французькому президенту Макрону конкретних зобовʼязань із підтримки європейського контингенту.

Утім, 26 лютого у Франції заявили, що отримали згоду Трампа підтримати європейських миротворців в Україні.