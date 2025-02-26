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Лідери ЄС заслухали доповідь Макрона про зустріч з Трампом й обговорили саміт 6 березня

Новини — Середа, 26 лютого 2025, 14:36 — Тетяна Висоцька, з Брюсселя

Очільники 27 держав Європейського Союзу 26 лютого провели відеоконференцію, під час якої заслухали інформацію від президента Франції Емманюеля Макрона про його перемовини з президентом США Дональдом Трампом та обговорили підготовку до екстреного саміту Європейської ради, запланований на 6 березня.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя.

Лідери держав-членів ЄС послухали розповідь Макрона про його зустріч з Трампом у Вашингтоні та окреслили плани на позачерговий саміт 6 березня.

"Усі 27 держав-членів брали участь у відеоконференції", – повідомив "Європейській правді" один з посадовців ЄС.

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта розповів деякі деталі зустрічі на своїй сторінці у соціальній мережі Х (Twitter).

"Продовжуючи працювати над тісною європейською координацією, сьогодні президент Емманюель Макрон проінформував лідерів ЄС про свою зустріч з Дональдом Трампом на початку цього тижня у Вашингтоні", – написав він.

Також Кошта повідомив, що було "дуже корисно підготувати нашу спеціальну Європейську Раду 6 березня, де ми приймемо рішення щодо нашої підтримки України та посилення європейської оборони".

"Щоб досягти миру через силу, ми повинні діяти разом, наголосив я сьогодні на зустрічі лідерів ЄС", – написав також у соцмережі Х (Twitter) президент Литви Гітанас Науседа.

Нагадаємо, що під час зустрічі з Макроном 24 лютого Трамп підтримав розміщення європейських військ для стеження за потенційним "припиненням вогню" в Україні та допустив, що США можуть надати їм певну підтримку.

За даними ЗМІ, Трамп не дав французькому президенту Макрону конкретних зобовʼязань із підтримки європейського контингенту.

Утім, 26 лютого у Франції заявили, що отримали згоду Трампа підтримати європейських миротворців в Україні.

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Саміт ЄС Макрон Антоніу Кошта Науседа
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