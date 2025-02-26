Источник: встреча Каллас с Рубио в США не состоялась "из-за несовпадения графиков"

Высокая представительница ЕС по иностранным делам Кайя Каллас, которая 26-27 февраля находится в Вашингтоне, не будет встречаться с государственным секретарем США Марко Рубио из-за несовпадения графиков двух политиков: в графике Рубио не нашлось времени для встречи с Каллас.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил знакомый с вопросом чиновник ЕС на условиях анонимности.

Кайя Каллас не встретится с Марко Рубио в Вашингтоне, в течение ее визита 26-27 февраля, несмотря на ее предыдущие заявления, что она едет в США именно для того, чтобы поговорить с американским коллегой.

"Высокий представитель ЕС по иностранным делам Каллас не встретится с госсекретарем США Марко Рубио в течение этого визита из-за несовпадения графиков", – заявил европейский чиновник.

Он добавил, что за вопрос о планировании встречи во время визита ответственна американская сторона.

"Вместо этого она (Каллас) обсудит войну России против Украины и трансатлантические отношения с американскими сенаторами и конгрессменами. Также она выступит на мероприятии Hudson Institute и проведет встречу с персоналом посольства ЕС в США", – рассказал собеседник „Европейской правды".

Стоит заметить, что 26 февраля Марко Рубио участвует в первом заседании Кабинета министров США в Белом доме.

Ранее сообщалось, что Каллас планировала обсудить на встрече с Рубио роль ЕС и Украины в будущих мирных переговорах.

Между тем лидеры ЕС в среду заслушали информацию от президента Франции Эмманюэля Макрона о его переговорах с президентом США Дональдом Трампом.