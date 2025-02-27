Стармер вважає, що лише "підтримка США" може забезпечити тривалий мир в Україні

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер закликав Сполучені Штати надати безпекову "підтримку" будь-яким майбутнім європейським миротворцям в Україні, заявивши, що тільки це може запропонувати Києву тривалий мир, а не тимчасове припинення вогню.

Про це він сказав журналістам, які подорожували з ним до Вашингтона, де Стармер має зустрітися з президентом Дональдом Трампом, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Прямуючи до Вашингтона на зустріч з президентом США Дональдом Трампом, Стармер знову заявив, що Британія "зіграє свою роль" у будь-якій миротворчій місії в Україні, але зможе зробити це лише за певної підтримки з боку США.

Для Стармера найважливішою частиною планів щодо мирного врегулювання в Україні є забезпечення того, що він називає "підтримкою" з боку Трампа, яку ще належить чітко визначити.

"Я абсолютно переконаний, що нам потрібен тривалий мир, а не припинення вогню, і для цього нам потрібні гарантії безпеки", – сказав він журналістам.

"Що саме це означає, як це виглядає, очевидно, є предметом інтенсивних дискусій", – додав прем'єр.

Стармер сказав, що підтримка має вирішальне значення для того, щоб утримати главу Кремля Владіміра Путіна від повторного нападу на Україну.

"...я стурбований тим, що якщо буде припинення вогню без підтримки, це просто дасть йому (Путіну) можливість почекати і прийти знову, тому що його амбіції щодо України досить очевидні, я думаю, для всіх", – сказав він.

Наступного дня після того, як він заявив, що збільшить витрати на оборону – виконуючи вимогу, яку Трамп часто висуває членам альянсу НАТО, – Стармер був стриманий щодо своїх шансів на успіх у Вашингтоні.

"Я не буду забігати наперед, окрім того, що скажу, що я дуже чітко розумію, якими є принципи", – сказав він.

Перед приїздом Стармера Трамп сказав: "Я не збираюся давати гарантії безпеки, які виходять за рамки дуже високого рівня. Це має зробити Європа, тому що ми говоримо про Європу як про найближчого сусіда (України)".

Поїздка Стармера відбувається після візиту до Вашингтона президента Франції Емманюеля Макрона, який розмовляв з Трампом про розгортання європейських миротворчих сил. Однак Макрон також не отримав твердої згоди на ідею "підтримки".