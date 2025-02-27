Стармер считает, что только "поддержка США" может обеспечить длительный мир в Украине

Премьер-министр Британии Кир Стармер призвал Соединенные Штаты предоставить безопасность "поддержку" любым будущим европейским миротворцам в Украине, заявив, что только это может предложить Киеву длительный мир, а не временное прекращение огня.

Об этом он сказал журналистам, которые путешествовали с ним в Вашингтон, где Стармер должен встретиться с президентом Дональдом Трампом, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Направляясь в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом, Стармер вновь заявил, что Великобритания "сыграет свою роль" в любой миротворческой миссии в Украине, но сможет сделать это только при определенной поддержке со стороны США.

Для Стармера важнейшей частью планов по мирному урегулированию в Украине является обеспечение того, что он называет "поддержкой" со стороны Трампа, которую еще предстоит четко определить.

"Я абсолютно убежден, что нам нужен длительный мир, а не прекращение огня, и для этого нам нужны гарантии безопасности", – сказал он журналистам.

"Что именно это означает, как это выглядит, очевидно, является предметом интенсивных дискуссий", – добавил премьер.

Стармер сказал, что поддержка имеет решающее значение для того, чтобы удержать главу Кремля Владимира Путина от повторного нападения на Украину.

"...я обеспокоен тем, что если будет прекращение огня без поддержки, это просто даст ему (Путину) возможность подождать и прийти снова, потому что его амбиции в отношении Украины достаточно очевидны, я думаю, для всех", – сказал он.

На следующий день после того, как он заявил, что увеличит расходы на оборону – выполняя требование, которое Трамп часто выдвигает членам альянса НАТО, – Стармер был сдержан относительно своих шансов на успех в Вашингтоне.

"Я не буду забегать вперед, кроме того, что скажу, что я очень четко понимаю, каковы принципы", – сказал он.

Перед приездом Стармера Трамп сказал: "Я не собираюсь давать гарантии безопасности, которые выходят за рамки очень высокого уровня. Это должна сделать Европа, потому что мы говорим о Европе как о ближайшем соседе (Украины)".

Поездка Стармера происходит после визита в Вашингтон президента Франции Эмманюэля Макрона, который разговаривал с Трампом о развертывании европейских миротворческих сил. Однако Макрон также не получил твердого согласия на идею "поддержки".