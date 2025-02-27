Глава МЗС Угорщини каже, що у введенні Трампом 25-відсоткових мит винен Брюссель

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив Брюссель у тому, що президент США Дональд Трамп хоче ввести на європейські товари 25-відсоткові мита.

Про це Сійярто у четвер написав на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".

Угорський міністр висловився після першого засідання уряду Дональда Трампа за його другого терміну, на якому він говорив про введення 25-відсоткового тарифу на продукцію, вироблену в Європейському Союзі.

"З листопада минулого року весь світ знав, що в США обрали патріотичного президента. Весь світ, включно з Брюсселем та Європейською комісією на чолі з фон дер Ляєн, знав, що Дональд Трамп прагне збалансованих торговельних відносин. У Брюсселі також знали, що якщо вони нічого не зроблять, Вашингтон запровадить тарифи. Вони знали, але нічого не зробили. Тому що вони некомпетентні і, перш за все, боягузи", – написав угорський міністр.

Сійятро заявив, що брюссельська бюрократія "вбиває європейську економіку", перерахувавши як провальні санкції проти Росії, тарифи проти китайської електромобільної промисловості і повну нездатність домовлятися зі Сполученими Штатами.

"Те, що Брюссель зробив неправильно, ми в Будапешті повинні виправити: ми продовжимо наші двосторонні переговори з адміністрацією США з метою побудови найкращого, найуспішнішого угорсько-американського економічного співробітництва в найближчі місяці", – заявив угорський міністр.

Як повідомлялося, французький президент Емманюель Макрон сподівається, що переконав свого американського візаві Дональда Трампа не вести торговельну війну проти Європи, а зосередитися на Китаї.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Мита на шкоду Сполученим Штатам: які ризики несе шантаж Трампом країн-сусідів.