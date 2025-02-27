Глава МИД Венгрии говорит, что во введении Трампом 25-процентных пошлин виноват Брюссель

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Брюссель в том, что президент США Дональд Трамп хочет ввести на европейские товары 25-процентные пошлины.

Об этом Сийярто в четверг написал на своей Facebook-странице, пишет "Европейская правда".

Венгерский министр высказался после первого заседания правительства Дональда Трампа при его втором сроке, на котором он говорил о введении 25-процентного тарифа на продукцию, произведенную в Европейском Союзе.

"С ноября прошлого года весь мир знал, что в США избрали патриотического президента. Весь мир, включая Брюссель и Европейскую комиссию во главе с фон дер Ляйен, знал, что Дональд Трамп стремится к сбалансированным торговым отношениям. В Брюсселе также знали, что если они ничего не сделают, Вашингтон введет тарифы. Они знали, но ничего не сделали. Потому что они некомпетентны и, прежде всего, трусы", – написал венгерский министр.

Сийятро заявил, что брюссельская бюрократия "убивает европейскую экономику", перечислив как провальные санкции против России, тарифы против китайской электромобильной промышленности и полную неспособность договариваться с Соединенными Штатами.

"То, что Брюссель сделал неправильно, мы в Будапеште должны исправить: мы продолжим наши двусторонние переговоры с администрацией США с целью построения наилучшего, самого успешного венгерско-американского экономического сотрудничества в ближайшие месяцы", – заявил венгерский министр.

Как сообщалось, французский президент Эмманюэль Макрон надеется, что убедил своего американского визави Дональда Трампа не вести торговую войну против Европы, а сосредоточиться на Китае.

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