У Грузії ще близько 100 сіл відрізані від світу після сильних снігопадів

У грузинському регіоні Імереті близько сотні сіл досі відрізані від світу через наслідки сильних снігопадів.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Пресслужба губернатора регіону Імереті, що у центрально-західній частині Грузії, повідомила, що на цей час досі відрізані від світу 103 села.

Для розчистки доріг задіяли понад 150 одиниць техніки цивільних служб та армії.

Найскладніша ситуація у високогірних селах муніципалітету Чіатура, де висота снігових заметів сягає 2 метрів.

Місцева мерія створює гуманітарну групу, щоб допомагати мешканцям заблокованих сіл з отриманням необхідних продуктів, ліків, ремонтом помешкань або евакуацією.

Сильні снігопади на заході Грузії тривали майже тиждень та майже паралізували транспортне сполучення не лише у горах, а й у Батумі. Через складні погодні умови два дні не працював аеропорт. Десятки сіл залишились без світла, продуктів і ліків.

У Гурії, де ситуація найскладніша в країні, разом з рятувальними службами задіяли армію, на місці працюють також волонтери.