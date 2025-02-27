В Грузии еще около 100 сел отрезаны от мира после сильных снегопадов

В грузинском регионе Имерети около сотни сел до сих пор отрезаны от мира из-за последствий сильных снегопадов.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Пресс-служба губернатора региона Имерети, что в центрально-западной части Грузии, сообщила, что в настоящее время до сих пор отрезаны от мира 103 села.

Для расчистки дорог задействовали более 150 единиц техники гражданских служб и армии.

Самая сложная ситуация в высокогорных селах муниципалитета Чиатура, где высота снежных заносов достигает 2 метров.

Местная мэрия создает гуманитарную группу, чтобы помогать жителям заблокированных сел с получением необходимых продуктов, лекарств, ремонтом помещений или эвакуацией.

Сильные снегопады на западе Грузии продолжались почти неделю и почти парализовали транспортное сообщение не только в горах, но и в Батуми. Из-за сложных погодных условий два дня не работал аэропорт. Десятки сел остались без света, продуктов и лекарств.

В Гурии, где ситуация самая сложная в стране, вместе со спасательными службами задействовали армию, на месте работают также волонтеры.