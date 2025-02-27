МИД намекает на ответ кандидату в президенты Польши за провокацию во Львове

Министерство иностранных дел осудило провокационные заявления кандидата в президенты Польши от антиукраинской партии "Конфедерация" Славомира Менцена, которые тот сделал во время визита во Львов 24 февраля.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявил представитель украинского МИД Георгий Тихий на брифинге в четверг, 27 февраля.

Представитель МИД заявил, что ведомство приняло во внимание "циничную акцию" Менцена, которую он провел во Львове в третью годовщину с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

"Честно вам скажу, позиция этого деятеля давно всем известна. Она не является сюрпризом ни для нас, ни для кого другого", – отметил Тихий, добавив, что Украина не расценивает эти заявления как позицию Польши или польского общества.

В более общем комментарии он призвал польских политиков "воздержаться от использования вопросов, связанных с Украиной, во внутриполитической кампании".

"Украина оставляет за собой право принимать адекватные меры реагирования к лицам, которые занимаются антиукраинской деятельностью во время продолжающейся российской агрессии против Украины. Туманный намек, но кому надо, я думаю, он будет понятен", – подытожил спикер МИД.

Славомир Менцен посетил Львов к годовщине полномасштабного вторжения России, где записал провокационное видео, назвав Степана Бандеру "террористом, который во времена Второй Речи Посполитой был приговорен польским судом к смертной казни за убийства поляков".

Как сообщалось, Менцен недавно нарастил позиции в рейтинге доверия к политикам.

Вместе с тем, Менцен не является лидером президентских рейтингов, где фаворитами считаются Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий.