В Афінах на протесті до річниці залізничної катастрофи спалахнули сутички

У п'ятницю в центрі Афін спалахнули сутички, коли група невідомих осіб почала кидати пляшки із запальною сумішшю в бік великого загону спецпризначенців, що стояв на подвір'ї грецького парламенту, де проходила масова мирна акція протесту до другої річниці найжахливішої залізничної катастрофи в країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Нападники в капюшонах проштовхнулися крізь протестувальників і напали на поліцію, яка у відповідь застосувала сльозогінний газ.

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Зіткнення, спочатку обмежене одним кутом площі Синтагма, за лічені хвилини поширилося на прилеглі вулиці, коли на проспекті Василісіс Софіас та інших дорогах поблизу площі полетіли пляшки із запалювальною сумішшю.

До 13:30 більшість протестувальників залишили площу, щоб уникнути зіткнень.

Масова демонстрація, яку очолили родичі 57 загиблих, була викликана суспільним обуренням бездіяльністю консервативного уряду після катастрофи. Критики кажуть, що політики повинні нести відповідальність за прорахунки, які призвели до катастрофи, але поки що лише посадовцям залізниці були пред'явлені звинувачення у скоєнні злочинів.

Катастрофа в Темпе 28 лютого 2023 року, коли пасажирський потяг лоб у лоб зіткнувся із зустрічним вантажним потягом, стала найстрашнішою залізничною аварією в Греції.

У п'ятницю до річниці катастрофи у Греції триває страйк, через що громадський транспорт працює з перебоями, скасовано низку авіарейсів.