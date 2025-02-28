В Афинах на протесте к годовщине железнодорожной катастрофы вспыхнули столкновения

В пятницу в центре Афин вспыхнули столкновения, когда группа неизвестных лиц начала бросать бутылки с зажигательной смесью в сторону большого отряда спецназа, стоявшего во дворе греческого парламента, где проходила массовая мирная акция протеста, приуроченная ко второй годовщине самой ужасной железнодорожной катастрофы в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Нападавшие в капюшонах протолкнулись сквозь протестующих и напали на полицию, которая в ответ применила слезоточивый газ.

фото Reuters

Столкновение, сначала ограниченное одним углом площади Синтагма, за считанные минуты распространилось на близлежащие улицы, когда на проспекте Василисис Софиас и других дорогах вблизи площади полетели бутылки с зажигательной смесью.

К 13:30 большинство протестующих покинули площадь, чтобы избежать столкновений.

Массовая демонстрация, которую возглавили родственники 57 погибших, была вызвана общественным возмущением бездействием консервативного правительства после катастрофы. Критики говорят, что политики должны нести ответственность за просчеты, которые привели к катастрофе, но пока только должностным лицам железной дороги были предъявлены обвинения в совершении преступлений.

Катастрофа в Темпе 28 февраля 2023 года, когда пассажирский поезд лоб в лоб столкнулся со встречным грузовым поездом, стала самой страшной железнодорожной аварией в Греции.

В пятницу к годовщине катастрофы в Греции продолжается забастовка, из-за чего общественный транспорт работает с перебоями, отменен ряд авиарейсов.