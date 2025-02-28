Данія виділила на відновлення Миколаївщини 26 млн євро

Данія, яка опікується відновленням Миколаївської області, виділяє новий пакет підтримки для регіону в обсязі 26 млн євро.

Про це повідомила Миколаївська державна обласна адміністрація, пише "Європейська правда".

28 лютого відбулося шосте засідання керівного комітету партнерства "Миколаїв – Данія". Одним із ключових рішень зустрічі стало затвердження шостого пакета відновлення Миколаївщини, загальний обсяг фінансування якого складає 26 млн євро (понад 1 млрд гривень).

Кошти будуть спрямовані на відбудову соціальної інфраструктури, підтримку енергетичної безпеки, проєкти з розмінування та економічного розвитку регіону.

Фінансування передбачає відновлення шкіл на Миколаївщині, модернізацію енергетичної інфраструктури комунальних підприємств, закупівлю тролейбусів, а також підтримку водних проєктів в області.

Окрему увагу приділили питанням гуманітарного розмінування – на ці заходи передбачено понад 4,5 млн євро.

Крім затвердження нового пакета допомоги, під час зустрічі обговорили подальшу програму відновлення на 2025–2028 роки, можливості підтримки місцевого бізнесу та зміцнення економічного потенціалу регіону.

Нагадаємо, торік у січні Данія відкрила офіс у Миколаєві, де займатиметься відновленням.

Данія та Миколаївська область уклали меморандум про відбудову у березні 2023 року.