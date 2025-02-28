Дания выделила на восстановление Николаевщины 26 млн евро

Дания, которая занимается восстановлением Николаевской области, выделяет новый пакет поддержки для региона в объеме 26 млн евро.

Об этом сообщила Николаевская государственная областная администрация, пишет "Европейская правда".

28 февраля состоялось шестое заседание руководящего комитета партнерства "Николаев – Дания". Одним из ключевых решений встречи стало утверждение шестого пакета восстановления Николаевщины, общий объем финансирования которого составляет 26 млн евро (более 1 млрд гривен).

Средства будут направлены на восстановление социальной инфраструктуры, поддержку энергетической безопасности, проекты по разминированию и экономического развития региона.

Финансирование предусматривает восстановление школ на Николаевщине, модернизацию энергетической инфраструктуры коммунальных предприятий, закупку троллейбусов, а также поддержку водных проектов в области.

Отдельное внимание уделили вопросам гуманитарного разминирования – на эти мероприятия предусмотрено более 4,5 млн евро.

Кроме утверждения нового пакета помощи, во время встречи обсудили дальнейшую программу восстановления на 2025-2028 годы, возможности поддержки местного бизнеса и укрепления экономического потенциала региона.

Напомним, в январе прошлого года Дания открыла офис в Николаеве, где будет заниматься восстановлением.

Дания и Николаевская область заключили меморандум о восстановлении в марте 2023 года.