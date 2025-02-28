Прокуратура Румунії вимагає арешту 21 людини, пов'язаної з одіозним Джорджеску

Румунська прокуратура у п'ятницю зажадала тимчасового арешту 21 людини, пов'язаної з ультраправим лідером Келіном Джорджеску, який виграв перший тур скасованих минулоріч президентських виборів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Серед цих двох десятків осіб – колишній солдат Французького іноземного легіону Гораціо Потра, який служив за контрактом у Демократичній Республіці Конго.

Прокуратура заявила, що розслідує справи 21 підозрюваного за звинуваченнями у незаконному володінні зброєю і спробах загрози національній безпеці, що може призвести до тюремного ув'язнення терміном до 20 років.

"Після допитів, які відбулися 26-27 лютого, прокурор сьогодні виніс постанову про початок кримінального розслідування проти 21 підозрюваного", – йдеться в заяві прокуратури, яка звернулася до Верховного суду з проханням заарештувати підозрюваних на 30 діб.

Під час 47 рейдів за адресами людей, пов'язаних з Джорджеску, в тому числі Гораціу Потра, прокурори на початку цього тижня виявили велику схованку зі зброєю, включаючи гранатомети, і великі суми готівки.

"Щодо зброї, я визнаю, що володію нею незаконно, але спочатку хочу сказати, що ... краще померти легально, ніж жити нелегально", – заявив Потра румунському телебаченню в середу.

"З огляду на те, хто зараз керує (Румунією), хто може в будь-який момент втягнути Румунію у війну проти Росії, краще бути готовим", – додав він. Потра сказав, що вирішив зберігати свої гроші готівкою, і що він може довести, що вони були отримані законним шляхом.

Нагадаємо, Келіна Джорджеску в середу арештували і доправили у Генпрокуратуру для допиту у кримінальній справі, повʼязаній з фінансуванням його виборчої кампанії.

Прокуратура заявила, що розслідує справу за шістьма пунктами, включаючи членство в расистській організації, сприяння військовим злочинцям і фашистським організаціям, а також надання неправдивої інформації про фінансування передвиборчої кампанії.

Після п'яти годин допиту політика відпустили під судовий контроль та із забороною виїзду з країни.

Джорджеску після допиту в Генпрокуратурі Румунії зробив жест, схожий на "зігу".