Одіозний Джорджеску після допиту в Генпрокуратурі Румунії зробив жест, схожий на "зігу"

Колишній кандидат у президенти Румунії, одіозний Келін Джорджеску у середу після багатогодинного допиту у Генпрокуратурі зробив жест, схожий на нацистський салют.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Джорджеску, який виграв перший тур виборів президента минулого року, згодом анульований судом, у середу арештували і доправили у Генпрокуратуру для допиту у кримінальній справі, повʼязаній з фінансуванням його виборчої кампанії.

Після п'яти годин допиту Джорджеску покинув будівлю Генпрокуратури, біля якої на акцію зібралися його прихильники, а також політики від ультраправого Альянсу за об’єднання румунів і Партії молоді.

Привітавши людей, Джорджеску помахав рукою і зробив жест, схожий на нацистський салют.

Mere seconds after leaving the prosecutor's office, much like the Elon Musk that is so supportive of him, Calin Georgescu just could not help himself but throw in a nazi salute. pic.twitter.com/K2PVntE2l2