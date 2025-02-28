Прокуратура Румынии требует ареста 21 человека, связанного с одиозным Джорджеску

Румынская прокуратура в пятницу потребовала временного ареста 21 человека, связанного с ультраправым лидером Келином Джорджеску, который выиграл первый тур отмененных в прошлом году президентских выборов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Среди этих двух десятков человек – бывший солдат Французского иностранного легиона Горацио Потра, который служил по контракту в Демократической Республике Конго.

Прокуратура заявила, что расследует дела 21 подозреваемого по обвинениям в незаконном владении оружием и попытках угрозы национальной безопасности, что может привести к тюремному заключению сроком до 20 лет.

"После допросов, которые состоялись 26-27 февраля, прокурор сегодня вынес постановление о начале уголовного расследования против 21 подозреваемого", – говорится в заявлении прокуратуры, которая обратилась в Верховный суд с просьбой арестовать подозреваемых на 30 суток.

Во время 47 рейдов по адресам людей, связанных с Джорджеску, в том числе Горациу Потра, прокуроры в начале этой недели обнаружили большой тайник с оружием, включая гранатометы, и крупные суммы наличных денег.

"Относительно оружия, я признаю, что владею им незаконно, но сначала хочу сказать, что ... лучше умереть легально, чем жить нелегально", – заявил Потра румынскому телевидению в среду.

"Учитывая то, кто сейчас руководит (Румынией), кто может в любой момент втянуть Румынию в войну против России, лучше быть готовым", – добавил он. Потра сказал, что решил хранить свои деньги наличными, и что он может доказать, что они были получены законным путем.

Напомним, Кэлина Джорджеску в среду арестовали и доставили в Генпрокуратуру для допроса по уголовному делу, связанному с финансированием его избирательной кампании.

Прокуратура заявила, что расследует дело по шести пунктам, включая членство в расистской организации, содействие военным преступникам и фашистским организациям, а также предоставление ложной информации о финансировании предвыборной кампании.

После пяти часов допроса политика отпустили под судебный контроль и с запретом выезда из страны.

Джорджеску после допроса в Генпрокуратуре Румынии сделал жест, похожий на "зигу".