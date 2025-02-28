У Румунії очікувано провалився вотум недовіри до уряду, висунутий ультраправими

Вотум недовіри уряду премʼєр-міністра Румунії Марчелу Чолаку, ініційований трьома ультраправими партіями, парламент країни прогнозовано відхилив під час голосування у пʼятницю, 28 лютого.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Вотум недовіри, який подав ультраправий Альянс за об'єднання румунів (AUR) разом із рухом "SOS Румунія" одіозної Діани Шошоаке та Молодіжною партією (POT), підтримали тільки 147 депутатів, ще один проголосував проти.

Решта парламентських партій, насамперед партії коаліції, очікувано проігнорували голосування. Для ухвалення пропозиції потрібна була підтримка більшості депутатів – 233 голоси.

Після голосування Чолаку назвав ініційований вотум "політичною шарадою" та пообіцяв "продовжувати свою роботу з колегами".

Три ультраправі партії, які загалом мають близько 35% місць у румунському парламенті, готуються до президентських виборів у травні 2025 року.

Їхній рух за імпічмент президента Клауса Йоханніса, який залишився на тимчасово виконувати обов'язки після скасування президентських виборів у грудні, змусив його піти у відставку.

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