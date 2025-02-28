В Румынии ожидаемо провалился вотум недоверия правительству, выдвинутый ультраправыми

Вотум недоверия правительству премьер-министра Румынии Марчелу Чолаку, инициированный тремя ультраправыми партиями, парламент страны прогнозируемо отклонил во время голосования в пятницу, 28 февраля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Вотум недоверия, который подал ультраправый Альянс за объединение румын (AUR) вместе с движением "SOS Румыния" одиозной Дианы Шошоаке и Молодежной партией (POT), поддержали только 147 депутатов, еще один проголосовал против.

Остальные парламентские партии, прежде всего партии коалиции, ожидаемо проигнорировали голосование. Для принятия предложения нужна была поддержка большинства депутатов – 233 голоса.

После голосования Чолаку назвал инициированный вотум "политической шарадой" и пообещал "продолжать свою работу с коллегами".

Три ультраправые партии, которые в целом имеют около 35% мест в румынском парламенте, готовятся к президентским выборам в мае 2025 года.

Их движение за импичмент президента Клауса Йоханниса, который остался на временно исполнять обязанности после отмены президентских выборов в декабре, заставило его уйти в отставку.

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