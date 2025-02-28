Трамп, коментуючи довіру до Путіна, розродився тирадою про "російську змову" і Байдена

Президент США Дональд Трамп відмовився говорити, чи вважає можливим порушення потенційної угоди про "припинення вогню" з боку Владіміра Путіна, натомість згадавши про розслідування впливу Росії на вибори-2016 у США і Гантера Байдена.

Це сталось під час його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Білому домі 28 лютого, повідомляє "Європейська правда".

Журналістка спитала Трампа, як він буде діяти, якщо Путін вирішить порушити домовлене "перемирʼя", на що той спитав у відповідь: "А що, якби вам зараз впала бомба на голову?"

Далі американський президент розкритикував попередників Джо Байдена і Барака Обаму, яких Росія "не поважала".

"Вони поважають мене. Дозвольте мені сказати вам, що Путін пройшов через пекло зі мною. Він пройшов через фальшиве полювання на відьом, де вони використовували його і Росію, Росію, Росію", – додав Трамп, маючи на увазі розслідування втручання Росії у вибори у США 2016 року.

Потім президент США також згадав про ноутбук сина Байдена Гантера, дані з якого були потім використані ЗМІ як доказ нібито корупції президента США.

"А потім вони сказали: о, "ноутбук з пекла" був зроблений Росією… Все це було аферою, і йому (Путіну. – Ред.) довелося з цим змиритися. Його звинувачували у всьому цьому", – сказав Трамп.

"Усе, що я можу сказати – це те, що він міг порушити угоди з Обамою і Бушем, і він міг порушити її з Байденом… Можливо, він так і зробив. Я не знаю, що сталося, але зі мною він її не порушив. Він хоче укласти угоду", – висловив упевненість він.

Напередодні Трамп заявив, що не вірить у те, що російський диктатор Владімір Путін порушить "мирну угоду", яка може бути укладена для завершення війни в Україні.

А сам Путін тим часом розхвалив адміністрацію Трампа за "прагматизм" і "реальний погляд на речі", відзначаючи, що перші контакти з представниками США вселяють "певні сподівання".