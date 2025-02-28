Трамп, комментируя доверие к Путину, разродился тирадой о "российском заговоре" и Байдене

Президент США Дональд Трамп отказался говорить, считает ли возможным нарушение потенциального соглашения о "прекращении огня" со стороны Владимира Путина, зато вспомнив о расследовании влияния России на выборы-2016 в США и Хантера Байдена.

Это произошло во время его встречи с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля, сообщает "Европейская правда".

Журналистка спросила Трампа, как он будет действовать, если Путин решит нарушить договоренное "перемирие", на что тот спросил в ответ: "А что, если бы вам сейчас упала бомба на голову?"

Далее американский президент раскритиковал предшественников Джо Байдена и Барака Обаму, которых Россия "не уважала".

"Они уважают меня. Позвольте мне сказать вам, что Путин прошел через ад со мной. Он прошел через фальшивую охоту на ведьм, где они использовали его и Россию, Россию, Россию", – добавил Трамп, имея в виду расследование вмешательства России в выборы в США 2016 года.

Затем президент США также упомянул о ноутбуке сына Байдена Хантера, данные с которого были затем использованы СМИ как доказательство якобы коррупции президента США.

"А потом они сказали: о, "ноутбук из ада" был сделан Россией... Все это было аферой, и ему (Путину. – Ред.) пришлось с этим смириться. Его обвиняли во всем этом", – сказал Трамп.

"Все, что я могу сказать – это то, что он мог нарушить соглашения с Обамой и Бушем, и он мог нарушить его с Байденом... Возможно, он так и сделал. Я не знаю, что произошло, но со мной он его не нарушил. Он хочет заключить сделку", – выразил уверенность он.

Накануне Трамп заявил, что не верит в то, что российский диктатор Владимир Путин нарушит "мирное соглашение", которое может быть заключено для завершения войны в Украине.

А сам Путин тем временем расхвалил администрацию Трампа за "прагматизм" и "реальный взгляд на вещи", отмечая, что первые контакты с представителями США внушают "определенные надежды".