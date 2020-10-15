Трамп розкритикував Facebook і Twitter за обмеження доступу до публікації про сина Байдена

Президент США Дональд Трамп розкритикував соціальні мережі Facebook і Twitter, які обмежили доступ до публікації газети New York Post про сина кандидата в президенти США Джо Байдена Хантера.

Критику Трамп висловив традиційно у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Трамп назвав "просто жахливим" те, що Facebook і Twitter обмежили поширення матерілу New York Post про електронне листування, пов’язане з Джо Байденом та його сином Хантером.

Читайте також Зеленський прокоментував ставлення Трампа і Байдена до України

"Це тільки початок для них. Немає нічого гіршого, ніж корумпований політик", - написав Трамп.

Він закликав змінити розділ 230 Закону про порядність у комунікаціях 1996 року (Communications Decency Act), який захищає технологічні компанії від судових позовів за контент користувачів на їх платформах.

Раніше Facebook заявив, що обмежує поширення статті, оскільки йому необхідно перевірити факти, які фігурують у матеріалі, та оцінити їхню справжність.

Twitter публікує попередження для людей, які перейшли за лінком статті. Компанія заявила, що вжила заходів із блокування посилань, оскільки деякі зображення в статті містили матеріали, що порушують правила Twitter про поширення особистої інформації і "зламаних" матеріалів, пише Bloomberg.

У своєму матеріалі New York Post розкриває зміст електронних листів, які нібито надсилав Хантер Байден. У переписці, за твердженням газети, Хантер Байден представив свого батька, тодішнього віцепрезидента, раднику керівництва української енергокомпанії Burisma, до ради директорів якої входив молодший Байден.

Газета стверджує, що це листування суперечить твердженням Джо Байдена про те, що він не говорив зі своїм сином про його ділові відносини в Україні.

Як відомо, тиск президента США на Україну з вимогою надати компрометуючі дані щодо роботи Байдена-молодшого в Burisma був у центрі процедури імпічменту проти Трампа минулого року.