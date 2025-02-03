ЗМІ: "Зелені" шлють конструктивні сигнали Мерцу попри скандал з ультраправими

Після скандального голосування партії ХДС/ХСС з ультраправою "Альтернативою для Німеччини" в Бундестазі минулого тижня партія "Зелених" посилає сигнали лідеру консерваторів Фрідріху Мерцу щодо своєї готовності говорити про формування коаліції після виборів 23 лютого.

Про це йдеться в публікації видання Bild, пише "Європейська правда".

Хоча "Зелені" публічно дистанціюються від Мерца і критикують його за порушення табу щодо співпраці з ультраправими 29 січня, в кулуарах докладаються зусилля, щоб тримати двері відчиненими для майбутньої коаліції.

З початку цього тижня кандидат на посаду канцлера від "Зелених" Роберт Габек проводить передвиборчу кампанію під новим гаслом "Слово замість невиконання обіцянок. Габек замість Мерца". Мета кампанії – наростити підтримку виборців, у тому числі аби їм вистачило голосів для коаліції з ХДС/ХСС на чолі з Мерцом.

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Водночас провідні політики від "Зелених" звертаються до ХДС/ХСС, щоб зарекомендувати себе як кращого партнера по коаліції порівняно з Соціал-демократичною партією.

Незважаючи на всю критику на адресу Мерца, лідерка партії Франциска Брантнер підкреслила виданню, що "партії демократичного центру повинні залишатися відкритими для дискусій – інакше переможуть праві екстремісти".

Прем’єр Баден-Вюртемберга Вінфрід Кречманн, близька довірена особа Габека, також тримається напрочуд стримано: "Зараз настав час будувати мости, а не рити окопи".

А в четвер, після першого спільного голосування Мерца з "АдН", у будинку колишнього кандидата на посаду канцлера від ХДС Арміна Лашета відбувся приватний захід, на якому, серед інших, були Фрідріх Мерц та міністерка закордонних справ від "Зелених" Анналена Бербок. Кажуть, що Бербок розраховує отримати роль переговірника після виборів, тому свідомо розвиває контакти з Лашетом.

Водночас лідер ХДС у Північному Рейні-Вестфалії Гендрік Вюст і Роберт Габек побудували довірливі стосунки. За даними видання, вони регулярно розмовляють один з одним телефоном і зустрічаються в проміжках між ними.

Також міністр сільського господарства від "Зелених" Джем Оздемір вважається важливим посередником для можливої коаліції. Він у дружніх стосунках з Мерцом і дуже добре з ним ладнає.

Нагадаємо, 29 січня в Бундестазі була ухвалена пропозиція ХДС/ХСС щодо посилення міграційної політики завдяки голосам ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Голосування стало переломним, оскільки зламало багаторічний консенсус німецьких політичних партій щодо відмови від співпраці з крайніми правими.

Голосування призвело до масових протестів у Німеччині проти співпраці консерваторів з ультраправими.