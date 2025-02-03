СМИ: "Зеленые" шлют конструктивные сигналы Мерцу, несмотря на скандал с ультраправыми

После скандального голосования партии ХДС/ХСС с ультраправой "Альтернативой для Германии" в Бундестаге на прошлой неделе партия "Зеленых" посылает сигналы лидеру консерваторов Фридриху Мерцу о своей готовности говорить о формировании коалиции после выборов 23 февраля.

Об этом говорится в публикации издания Bild, пишет "Европейская правда".

Хотя "Зеленые" публично дистанцируются от Мерца и критикуют его за нарушение табу на сотрудничество с ультраправыми 29 января, в кулуарах прилагаются усилия, чтобы держать дверь открытой для будущей коалиции.

С начала этой недели кандидат на пост канцлера от "Зеленых" Роберт Хабек проводит предвыборную кампанию под новым лозунгом "Слово вместо невыполнения обещаний. Хабек вместо Мерца". Цель кампании – нарастить поддержку избирателей, в том числе чтобы им хватило голосов для коалиции с ХДС/ХСС во главе с Мерцем.

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В то же время ведущие политики от "Зеленых" обращаются к ХДС/ХСС, чтобы зарекомендовать себя как лучшего партнера по коалиции по сравнению с Социал-демократической партией.

Несмотря на всю критику в адрес Мерца, лидер партии Франциска Брантнер подчеркнула изданию, что "партии демократического центра должны оставаться открытыми для дискуссий – иначе победят правые экстремисты".

Премьер Баден-Вюртемберга Винфрид Кречманн, близкое доверенное лицо Хабека, также держится на удивление сдержанно: "Сейчас пришло время строить мосты, а не рыть окопы".

А в четверг, после первого совместного голосования Мерца с "АдГ", в доме бывшего кандидата на пост канцлера от ХДС Армина Лашета состоялось частное мероприятие, на котором, среди прочих, были Фридрих Мерц и министр иностранных дел от "Зеленых" Анналена Бербок. Говорят, что Бербок рассчитывает получить роль переговорщика после выборов, поэтому сознательно развивает контакты с Лашетом.

В то же время лидер ХДС в Северном Рейне-Вестфалии Хендрик Вюст и Роберт Хабек построили доверительные отношения. По данным издания, они регулярно разговаривают друг с другом по телефону и встречаются в промежутках между ними.

Также министр сельского хозяйства от "Зеленых" Джем Оздемир считается важным посредником для возможной коалиции. Он в дружеских отношениях с Мерцом и очень хорошо с ним ладит.

Напомним, 29 января в Бундестаге было принято предложение ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики благодаря голосам ультраправой "Альтернативы для Германии".

Голосование стало переломным, поскольку сломало многолетний консенсус немецких политических партий относительно отказа от сотрудничества с крайне правыми.

Голосование привело к массовым протестам в Германии против сотрудничества консерваторов с ультраправыми.