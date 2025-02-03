Главный дипломат ЕС о "торговой войне" Трампа: это не выгодно никому, кроме Китая

Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отметила, что потенциальная "торговая война" между США и Европой была бы во вред обеим сторонам.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в общении со СМИ перед неформальным саммитом лидеров ЕС 3 февраля.

Каллас спросили о словах Дональда Трампа о том, что он рассматривает введение высоких пошлин на товары из Европы.

"Конечно, со своей стороны мы также готовимся... В торговых войнах нет победителей. Если бы США и ЕС начали торговую войну, то единственный, кто обрадовался бы этому – это Китай. Мы очень взаимосвязаны. Нам необходима Америка, а Америке – Европа", – отметила Кая Каллас.

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Напомним, Дональд Трамп анонсировал 25-процентные тарифы на импорт из Мексики и Канады, начиная с 1 февраля.

Канада и Мексика отреагировали своими тарифами в ответ на пошлины Трампа.

Подробнее на эту тему – в статье Дональд Трамп меняет торговые правила для мира. Что должна делать Украина.