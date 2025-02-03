Президент Румынии призвал прекратить спекуляции о возможности его отставки

Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал прекратить спекуляции о возможности его отставки из-за завершения временных сроков каденции, и вместо этого сосредоточиться на подготовке к выборам.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

На вопрос о возможности его отставки в связи с тем, что официальный срок второй президентской каденции завершился, Клаус Йоханнис ответил, что не планирует этого делать и продолжит исполнять обязанности президента до избрания преемника.

"Думаю, этот вопрос обсуждают по популистским и избирательным причинам... Мы действуем в соответствии с Конституцией. Когда меня избирали, более 6 млн румын проголосовали за то, чтобы я действовал "по книге", и этой книгой является Конституция", – ответил президент.

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"Я уйду с должности через несколько месяцев и я беру на себя ответственность за все сделанное, хорошее и плохое, но Румынии нужно выбрать президента. И именно эту тему мы должны обсуждать. Не вижу никакой пользы в продолжении дискуссий, должен был я остаться или нет", – добавил он.

Напомним, Клаус Йоханнис, который завершает вторую президентскую каденцию и больше не будет баллотироваться, остался на посту на долгое время в связи с беспрецедентным решением Конституционного суда перезапустить процедуру президентских выборов из-за выявленных во время кампании проблем. Повторные выборы назначены на май.

Требование отставки Йоханниса является одним из лозунгов сторонников ультраправого кандидата Келина Джорджеску и ультраправого "Альянса за объединение румын".

Правящая коалиция Румынии на выходных окончательно выдвинула единого кандидата на выборах президента.

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