Керівна коаліція Румунії остаточно висунула єдиного кандидата на виборах президента

Соціал-демократична партія Румунії на позачерговому конгресі в неділю проголосувала за висунення Кріна Антонеску кандидатом на виборах президента.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

Таким чином, Антонеску тепер має офіційну підтримку лібералів, етнічної угорської партії UDMR та соціал-демократів.

"Це може стати початком прекрасної дружби. У нашому випадку все трохи інакше, історія трохи цікавіша, трохи видовищніша, і все, чого я хочу, не тільки для нас, але й для нашої країни, щоб ця довга і складна історія мала щасливий кінець", – заявив Крін Антонеску.

Реклама:

З'їзд соціал-демократів проходив у Палаці парламенту, але члени партії також брали участь у ньому онлайн.

Кандидатура Антонеску була затверджена 5 484 голосами "за", 18 голосами "проти" і 14 голосами "утрималися".

Крін Антонеску є колишнім лідером Ліберальної партії.

Опитування, проведене соціологічною компанією Avangarde, показало, що в першому турі виборів, що відбудеться 4 травня, незалежний ультраправий кандидат Келін Джорджеску набрав би 38% голосів.

Крін Антонеску отримав би 25% голосів.

Читайте детальніше про те, чому в Румунії стає все складніше зупинити російський реванш.