Дрон, що залетів з України, порушив повітряний простір Молдови

Міністерство оборони Молдови повідомило, що 3 лютого невідомий безпілотник порушив повітряний простір країни, залетівши з території України.

Про це йдеться у заяві відомства 3 лютого, повідомляє "Європейська правда".

За повідомленням, несанкціонований політ було виявлено та відстежено системами моніторингу повітряного простору Національної армії.

Порушення було зафіксовано між 00:30 та 00:45 ночі. Траєкторія польоту: Павлівка (Україна), Карманова – Маяк – Григоріополь. Після цього безпілотник залишив повітряний простір Молдови за тією ж траєкторією.

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У відомстві не надали більше деталей щодо типу безпілотника і того, кому він належав.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ російські БПЛА неодноразово падали на території Молдови.

Повітряний простір Молдови порушували і ракети, що викликало засудження з боку молдовської влади.