Дрон, залетевший из Украины, нарушил воздушное пространство Молдовы

Министерство обороны Молдовы сообщило, что 3 февраля неизвестный беспилотник нарушил воздушное пространство страны, залетев с территории Украины.

Об этом говорится в заявлении ведомства 3 февраля, сообщает "Европейская правда".

По сообщению, несанкционированный полет был обнаружен и отслежен системами мониторинга воздушного пространства Национальной армии.

Нарушение было зафиксировано между 00:30 и 00:45 ночи. Траектория полета: Павловка (Украина), Карманова – Маяк – Григориополь. После этого беспилотник покинул воздушное пространство Молдовы по той же траектории.

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В ведомстве не предоставили больше деталей относительно типа беспилотника и того, кому он принадлежал.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ российские БПЛА неоднократно падали на территории Молдовы.

Воздушное пространство Молдовы нарушали и ракеты, что вызвало осуждение со стороны молдавских властей.