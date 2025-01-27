ЄС покарав трьох офіцерів ГРУ, причетних до кібератаки на Естонію у 2020-му

Рада Європейського Союзу в понеділок, 27 січня, ухвалила додаткові обмежувальні заходи проти трьох росіян, причетних до кібератаки проти Естонії у 2020 році.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні Ради ЄС.

Під санкції ЄС потрапили росіяни Ніколай Корчагін, Віталій Шевченко і Юрій Денісов, які є офіцерами підрозділу 29155 Генерального штабу Збройних сил Росії, відомого як ГРУ.

Зазначається, що підрозділ 29155 відповідальний за кібератаки проти Естонії та інших країн-членів і партнерів ЄС, зокрема України, вбивств за кордоном та дестабілізаційні дії, як-то вибухи та кібератаки по всій Європі.

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Санкції були запроваджені в межах окремого режиму покарання за зловмисну кібердіяльність, під яким загалом перебувають 17 фізичних та чотири юридичні особи.

У результаті масштабної кібератаки 2020 року проти Естонії до рук хакерів російської військової розвідки потрапила велика кількість інформації, призначеної для внутрішнього використання, зокрема комерційна таємниця.

У межах розслідування кібератаки у вересні 2024 року Центральна кримінальна поліція Естонії через суд отримала ордер на арешт трьох офіцерів ГРУ, причетних до зловмисних дій.