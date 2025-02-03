Стармеру пришлось удалить свою электронную почту из-за российских хакеров

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер был вынужден отказаться от своей личной учетной записи электронной почты вскоре после вторжения России в Украину из-за вероятного взлома со стороны Москвы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает издание Politico, которое ознакомилось с книгой "Get In: Внутренняя история работы под руководством Стармера" журналистов Патрика Магуайра и Габриэля Погрунда.

В 2022 году Национальный центр кибербезопасности Великобритании уведомил тогдашнего лидера оппозиции, что его аккаунт мог быть скомпрометирован из-за изощренной кампании хакеров, связанных с Кремлем, говорится в книге.

По сообщениям, тогдашний руководитель офиса Стармера Джилл Катбертсон, которая сейчас занимает должность заместителя руководителя аппарата, приказала сотрудникам ни при каких обстоятельствах не писать лидеру лейбористов электронных писем без объяснения причин. Впоследствии он сменил свою электронную почту и добавил к своей учетной записи двухфакторную аутентификацию.

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Стармер – не первая топ-фигура, чьи коммуникации, очевидно, стали мишенью злоумышленников.

Как сообщается, телефон Лиз Трасс был взломан, когда она была министром иностранных дел. Почтовый ящик бывшего главы разведывательного агентства МИ-6 Ричарда Дирлава также был атакован российскими оперативниками, как и почтовый ящик левого комментатора Пола Мейсона, который неофициально консультировал тогдашнего теневого министра обороны Джона Хили по вопросам промышленной политики.

В понедельник газета Times сообщила, что, несмотря на отсутствие доказательств публикации личных электронных писем Стармера, разведывательные службы страны не могут гарантировать, что конфиденциальная информация осталась в безопасности.

Напомним, Совет Европейского Союза в понедельник, 27 января, принял дополнительные ограничительные меры против трех россиян, причастных к кибератаке против Эстонии в 2020 году.

В результате масштабной кибератаки 2020 года против Эстонии в руки хакеров российской военной разведки попало большое количество информации, предназначенной для внутреннего использования, в частности коммерческая тайна.