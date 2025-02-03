Reuters: адміністрація Байдена через вагання гальмувала поставки Україні зброї у 2024 році

В останній рік роботи адміністрації Джо Байдена рішення щодо ключових поставок озброєнь в Україну гальмувалися через побоювання ескалації з боку Росії та адміністративну плутанину.

Про це йдеться в матеріалі агентства Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначає Reuters, найбільші проблеми з затримкою постачання американських озброєнь Україні виникли в місяці, коли Конгрес гальмував схвалення 60 млрд доларів підтримки союзників США.

Але цьому також сприяли "внутрішні дебати щодо ризиків ескалації у відносинах з Росією, а також занепокоєння з приводу того, чи достатніми є американські запаси озброєнь", ідеться в публікації.

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Додатково ситуацію ускладнила "хаотична система відстеження озброєнь" США, де навіть факт доставки зброї в Україну визначався різними відомствами по-різному, пише Reuters.

Понад 40 українських та американських співрозмовників агентства стверджують, що затримки з постачанням зброї Україні тривали і після того, як Конгрес у квітні 2024 року схвалив кошти на військову допомогу.

Розрахунки Reuters показують, що з квітня до вересня 2024-го адміністрація Байдена санкціонувала в середньому близько 558 млн доларів військової допомоги Україні.

Після перемоги Дональда Трампа на виборах це число різко зросло – до 1,1 млрд доларів, але й воно, як показують розрахунки агентства, лише дорівнює середньомісячному показнику протягом перших двох років повномасштабної війни.

Чотири джерела Reuters стверджують, що до листопада 2024 року в Україну було поставлено лише близько половини вартості військової допомоги від загальної суми, яку США обіцяли виділити у 2024 році зі складів армії.

Серед іншого, до початку грудня 2024-го Україна отримала лише близько 30% обіцяної американської бронетехніки, пише агентство.

Анонімний колишній високопосадовець адміністрації Байдена заперечив у коментарі Reuters, що США надавали допомогу Україні надто повільно або дозовано. Він заявив, що без підтримки Вашингтона Росія могла б захопити ще більше української території.

Водночас обраний Трампом спецпредставник з питань Росії та України Кіт Келлог розкритикував підхід Байдена до надання допомоги, яка "не була в потрібній кількості".

"Їх (озброєнь. – Ред.) не було в потрібний час. Адміністрація Байдена боялася ескалації. Я переконаний, що великі держави не бояться ескалації", – вважає Келлог.

Зазначимо, що американський президент Дональд Трамп раніше не виключав можливості закупівлі американської зброї для України на гроші, отримані від заморожених російських активів.