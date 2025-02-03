Укр Рус Eng

Reuters: администрация Байдена из-за колебаний тормозила поставки Украине оружия в 2024 году

Новости — Понедельник, 3 февраля 2025, 16:24 — Олег Павлюк

В последний год работы администрации Джо Байдена решения по ключевым поставкам вооружений в Украину тормозились из-за опасений эскалации со стороны России и административной путаницы.

Об этом говорится в материале агентства Reuters, сообщает "Европейская правда".

Как отмечает Reuters, наибольшие проблемы с задержкой поставок американских вооружений Украине возникли в месяцы, когда Конгресс тормозил одобрение 60 млрд долларов поддержки союзников США.

Но этому также способствовали "внутренние дебаты о рисках эскалации в отношениях с Россией, а также беспокойство по поводу того, достаточны ли американские запасы вооружений", говорится в публикации.

Реклама:

Дополнительно ситуацию осложнила "хаотичная система отслеживания вооружений" США, где даже факт доставки оружия в Украину определялся разными ведомствами по-разному, пишет Reuters.

Более 40 украинских и американских собеседников агентства утверждают, что задержки с поставками оружия Украине продолжались и после того, как Конгресс в апреле 2024 года одобрил средства на военную помощь.

Axios: Украина при посредничестве США получит ракеты для ЗРК Patriot из Израиля

Расчеты Reuters показывают, что с апреля по сентябрь 2024-го администрация Байдена санкционировала в среднем около 558 млн долларов военной помощи Украине.

После победы Дональда Трампа на выборах это число резко возросло – до 1,1 млрд долларов, но и оно, как показывают расчеты агентства, лишь равно среднемесячному показателю в течение первых двух лет полномасштабной войны.

Четыре источника Reuters утверждают, что до ноября 2024 года в Украину было поставлено лишь около половины стоимости военной помощи от общей суммы, которую США обещали выделить в 2024 году со складов армии.

Среди прочего, к началу декабря 2024-го Украина получила лишь около 30% обещанной американской бронетехники, пишет агентство.

Анонимный бывший высокопоставленный чиновник администрации Байдена отрицал в комментарии Reuters, что США оказывали помощь Украине слишком медленно или дозировано. Он заявил, что без поддержки Вашингтона Россия могла бы захватить еще больше украинской территории.

В то же время избранный Трампом спецпредставитель по вопросам России и Украины Кит Келлог раскритиковал подход Байдена к оказанию помощи, которая "не была в нужном количестве".

"Их (вооружений. – Ред.) не было в нужное время. Администрация Байдена боялась эскалации. Я убежден, что великие державы не боятся эскалации", – считает Келлог.

Отметим, что американский президент Дональд Трамп ранее не исключал возможности закупки американского оружия для Украины на деньги, полученные от замороженных российских активов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Байден Оружие ВСУ
Реклама: