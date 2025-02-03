Reuters: администрация Байдена из-за колебаний тормозила поставки Украине оружия в 2024 году

В последний год работы администрации Джо Байдена решения по ключевым поставкам вооружений в Украину тормозились из-за опасений эскалации со стороны России и административной путаницы.

Об этом говорится в материале агентства Reuters, сообщает "Европейская правда".

Как отмечает Reuters, наибольшие проблемы с задержкой поставок американских вооружений Украине возникли в месяцы, когда Конгресс тормозил одобрение 60 млрд долларов поддержки союзников США.

Но этому также способствовали "внутренние дебаты о рисках эскалации в отношениях с Россией, а также беспокойство по поводу того, достаточны ли американские запасы вооружений", говорится в публикации.

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Дополнительно ситуацию осложнила "хаотичная система отслеживания вооружений" США, где даже факт доставки оружия в Украину определялся разными ведомствами по-разному, пишет Reuters.

Более 40 украинских и американских собеседников агентства утверждают, что задержки с поставками оружия Украине продолжались и после того, как Конгресс в апреле 2024 года одобрил средства на военную помощь.

Расчеты Reuters показывают, что с апреля по сентябрь 2024-го администрация Байдена санкционировала в среднем около 558 млн долларов военной помощи Украине.

После победы Дональда Трампа на выборах это число резко возросло – до 1,1 млрд долларов, но и оно, как показывают расчеты агентства, лишь равно среднемесячному показателю в течение первых двух лет полномасштабной войны.

Четыре источника Reuters утверждают, что до ноября 2024 года в Украину было поставлено лишь около половины стоимости военной помощи от общей суммы, которую США обещали выделить в 2024 году со складов армии.

Среди прочего, к началу декабря 2024-го Украина получила лишь около 30% обещанной американской бронетехники, пишет агентство.

Анонимный бывший высокопоставленный чиновник администрации Байдена отрицал в комментарии Reuters, что США оказывали помощь Украине слишком медленно или дозировано. Он заявил, что без поддержки Вашингтона Россия могла бы захватить еще больше украинской территории.

В то же время избранный Трампом спецпредставитель по вопросам России и Украины Кит Келлог раскритиковал подход Байдена к оказанию помощи, которая "не была в нужном количестве".

"Их (вооружений. – Ред.) не было в нужное время. Администрация Байдена боялась эскалации. Я убежден, что великие державы не боятся эскалации", – считает Келлог.

Отметим, что американский президент Дональд Трамп ранее не исключал возможности закупки американского оружия для Украины на деньги, полученные от замороженных российских активов.