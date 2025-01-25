У США обговорюють продаж Україні зброї коштом заморожених активів Росії

Американський президент Дональд Трамп не виключає можливості закупівлі американської зброї для України на гроші, отримані від заморожених російських активів.

Про це заявив в інтерв'ю Fox News майбутній спеціальний представник з питань України і Росії Кіт Келлог, цитує "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання щодо можливості використання Україною російських активів для закупівлі американської зброї, Келлогг сказав, що "це предмет дискусії".

"Ми завжди про це неодноразово говорили про використання російських заморожених активів для купівлі американської зброї. І це буде обговорюватися з президентом", – запевнив він.

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Нагадаємо, 10 січня Україна отримала перший транш у розмірі 3 млрд євро із суми, яку Євросоюз виділив на спільний кредит "Групи семи" для України, для погашення якого використають заморожені активи РФ.

А наприкінці грудня Україна отримала від США перший транш із запланованих 20 млрд доларів американського внеску.

Радимо ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Захист від Орбана: як Трамп "підвісив" долю російських активів і що робитиме ЄС.