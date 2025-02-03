Як у новій владі Литви "наїхали" на Україну і якими будуть наслідки

Нова коаліція, яка прийшла до влади у Литві наприкінці минулого року, зіткнулася з потужним викликом.

Про потребу термінового переформатування коаліції заявляють і президент Гітанас Науседа, і спікер парламенту Саулюс Скверняліс.

Конфлікт виник навколо відверто антиукраїнської заяви Ремігіюса Жемайтайтіса – скандального лідера популістської партії "Зоря Німану". Тепер від коаліції вимагають відмовитися від співпраці з цією партією, однак прем’єр Гінтаутас Палуцкас заявляє, що не бачить для цього причин.

І хоча наразі про дострокові вибори не йдеться, ігнорування проблеми може зробити такий сценарій цілком реалістичним, йдеться в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Литва підіграла роспропаганді: як антиукраїнська заява дала старт політичній кризі. Далі – стислий її виклад.

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Минулорічні парламентські вибори у Литві призвели до падіння уряду консерваторів та приходу до влади соціал-демократів.

Причому соціал-демократи продемонстрували вражаючий успіх, завдяки чому у них була купа опцій створити коаліцію і без консерваторів, і без нещодавно створеної популістської партії "Зорі Німану".

Тим більш шокуючою стала інформація, що популісти все ж отримали запрошення увійти до коаліції. Це викликало навіть масштабні мітинги під парламентом, і щоб заспокоїти їх, у коаліції оголосили про низку "запобіжників".

Резонне запитання: навіщо соціал-демократи пішли на цей крок, адже у них були й інші, нетоксичні опції створення коаліції? Найпоширеніше пояснення полягає у тому, що кандидат від соціал-демократів на посаду голови уряду Гінтаутас Палуцкас не був впевнений, що всі його однопартійці підтримують його кандидатуру.

А тому був зацікавлений у створені коаліції зі значним, навіть надмірним, запасом голосів. А досягти цього було можливо лише через альянс із популістами.

За таких обставин новий гучний скандал за участю лідера "Зорі Німану" був питанням часу – і він стався трохи більше ніж за місяць після початку роботи нового уряду.

Конфлікт стався 22 січня під час розгляду у Сеймі урядової ініціативи щодо збільшення військових витрат.

Ремігіюс Жемайтайтіс почав висловлювати сумніви у доцільності такого збільшення, а коли йому порадили поїхати в Україну, щоб краще зрозуміти доцільність збільшення видатків на оборону, то він, серед іншого, сказав: "...не зобов'язаний туди їхати. За винятком випадків хабарів, корупції, продажу зброї або продажу держави".

Така заява литовського депутата повністю підігрує російській пропаганді і викликала потужну критику, причому не лише з боку опозиції.

Але Жемайтайтіс не лише не став вибачатися за сказане, а ще й заявив, що збільшення оборонних видатків можливе лише завдяки скасуванню санкцій проти Білорусі, що дозволить розблокувати транзит калійних добрив.

Президент країни Гітанас Науседа відреагував досить жорстко і висловив упевненість, що вже незабаром на коаліцію чекає переформатування.

Про неприйнятність такої ситуації заявили у третій коаліційній партії – "Союзі демократів "В ім’я Литви".

Лідер цієї партії (та одночасно – спікер парламенту) Саулюс Скверняліс заявив, що вважає неприйнятними заяви Жемайтайтіса щодо України та наполягатиме на скорішому обговоренні цієї проблеми на раді коаліції.

А на запитання, чи можливий вихід "демократів" з коаліції, Скверняліс пообіцяв "розглянути всі варіанти".

Але соціал-демократи, а точніше – їхній лідер, може виступити проти переформатування. Нова коаліція може не перепризначити Палуцкаса.

Тож виходить, що прем’єр вимушений до останнього триматися альянсу з популістами. Але, так ситуація може реально привести до повстання всередині рідної партії.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Литва підіграла роспропаганді: як антиукраїнська заява дала старт політичній кризі.