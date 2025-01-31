Прем'єр Литви не вважає антиукраїнського депутата проблемою для керівної коаліції

Прем'єр-міністр Гінтаутас Палуцкас вважає, що скандальні висловлювання лідера "Зорі Німана" Ремігіюса Жемайтайтіса, зневажливі щодо України, не є ключовою проблемою для роботи коаліції.

Як повідомляє "Європейська правда", слова литовського прем’єра цитує LRT.

На його думку, заяви Жемайтайтіса про війну в Україні, загрозу з боку Росії та інше не призвели до реальних негативних наслідків.

"У мене є пропозиція для всіх – менше говорити, більше працювати. Більше мені нічого додати. Вся ця балаканина – це просто струс повітря. Які це має наслідки для життя простої людини? Жодних", – заявив прем'єр Литви.

Реклама:

Палуцкас наголосив, що важливіша не риторика Жемайтайтіса, а здатність коаліції ухвалювати важливі закони в Сеймі.

"Я ще раз повторюю: на столі – реальні рішення. Поки за них голосують – коаліція існує, ми працюємо. І мені абсолютно неважливо, що хто говорить, як "солов'єм співає". Якщо голосів не буде – все, вільні. Коаліції немає", – додав він.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що не бачить майбутнього у керівної коаліції через присутність у її складі партії "Зоря Німану", яку очолює скандальний депутат Ремігіюс Жемайтайтіс.

Він мав на увазі той факт, що Жемайтайтіс останнім часом зазнав критики за свої висловлювання, зокрема, за зневажливі коментарі на адресу України.

Як відомо, у Литві у грудні почав роботу новий коаліційний уряд на чолі з Гінтаутасом Палуцкасом, представником соціал-демократів, до уряду увійшла партія "Зоря Німану".

Рішення соціал-демократів співпрацювати з партією "Зоря Німану", лідера якої Ремігіюса Жемайтайтіса звинувачують в антисемітизмі, викликало обурення і серед інших партій, і в литовському суспільстві.