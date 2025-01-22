У Литві скандального депутата закликали поїхати в Україну, він "не бачить причин"

Лідер литовської партії "Зоря Німану" Ремігіюс Жемайтайтіс, якого судять за антисемітські висловлювання, відхилив заклик спікера парламенту Саулюса Скверняліса відвідати Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Суперечка між Жемайтайтісом та Сквернялюсом почалась після того, як лідер "Зорі Німану" запросив доступ до секретної інформації, висловивши сумнів у рішенні уряду країни збільшити витрати на оборону до 5-6% ВВП.

Спікер литовського Сейму запропонував Жемайтайтісу поїхати в Україну і ближче познайомитися з повсякденним життям країни, яка бореться проти російської агресії.

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"Він десь публічно заявив, що моє рішення поїхати в Україну було помилкою. Я хотів би сказати, що такі заяви викликають, щонайменше, здивування, але вже нічого не дивує", – заявив Сквернялюс.

Коментуючи ці заяви, Жемайтайтіс заявив, що має намір подати заявку на отримання допуску до роботи з секретною інформацією, але не бачить причин для поїздки в Україну.

"Що стосується візиту в Україну, то це дуже гарна пропозиція президента Сейму. Я можу відвідати Україну, але не зобов'язаний туди їхати. За винятком випадків хабарів, корупції, продажу зброї, продажу держави", – прокоментував політик.

У Литві у грудні почав роботу новий коаліційний уряд на чолі з Гінтаутасом Палуцкасом, представником соціал-демократів, до якого увійшла партія "Зоря Німану".

Рішення соціал-демократів співпрацювати з партією "Зоря Німану", лідера якої Ремігіюса Жемайтайтіса звинувачують в антисемітизмі, викликало обурення і серед інших партій, і в литовському суспільстві.