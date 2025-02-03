Как в новой власти Литвы "наехали" на Украину и какими будут последствия

Новая коалиция, которая пришла к власти в Литве в конце прошлого года, столкнулась с мощным вызовом.

О необходимости срочного переформатирования коалиции заявляют и президент Гитанас Науседа, и спикер парламента Саулюс Сквернялис.

Конфликт возник вокруг откровенно антиукраинского заявления Ремигиюса Жемайтайтиса – скандального лидера популистской партии "Заря Немана". Теперь от коалиции требуют отказаться от сотрудничества с этой партией, однако премьер Гинтаутас Палуцкас заявляет, что не видит для этого причин.

И хотя пока о досрочных выборах речь не идет, игнорирование проблемы может сделать такой сценарий вполне реалистичным, говорится в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Литва подыграла роспропаганде: как антиукраинское заявление дало старт политическому кризису. Далее – краткое ее изложение.

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Прошлогодние парламентские выборы в Литве привели к падению правительства консерваторов и приходу к власти социал-демократов.

Причем социал-демократы продемонстрировали впечатляющий успех, благодаря чему у них была куча опций создать коалицию и без консерваторов, и без недавно созданной популистской партии "Зари Немана".

Тем более шокирующей стала информация, что популисты все же получили приглашение войти в коалицию. Это вызвало даже масштабные митинги под парламентом, и чтобы успокоить их, в коалиции объявили о ряде "предохранителей".

Резонный вопрос: зачем социал-демократы пошли на этот шаг, ведь у них были и другие, нетоксичные опции создания коалиции? Самое распространенное объяснение заключается в том, что кандидат от социал-демократов на пост главы правительства Гинтаутас Палуцкас не был уверен, что все его однопартийцы поддерживают его кандидатуру.

А потому был заинтересован в создании коалиции со значительным, даже чрезмерным, запасом голосов. А достичь этого было возможно только через альянс с популистами.

При таких обстоятельствах новый громкий скандал с участием лидера "Зари Немана" был вопросом времени – и он произошел чуть больше чем через месяц после начала работы нового правительства.

Конфликт произошел 22 января во время рассмотрения в Сейме правительственной инициативы по увеличению военных расходов.

Ремигиюс Жемайтайтис начал выражать сомнения в целесообразности такого увеличения, а когда ему посоветовали поехать в Украину, чтобы лучше понять целесообразность увеличения расходов на оборону, то он, среди прочего, сказал: "...не обязан туда ехать. За исключением случаев взяток, коррупции, продажи оружия или продажи государства".

Такое заявление литовского депутата полностью подыгрывает российской пропаганде и вызвало мощную критику, причем не только со стороны оппозиции.

Но Жемайтайтис не только не стал извиняться за сказанное, но и заявил, что увеличение оборонных расходов возможно только благодаря отмене санкций против Беларуси, что позволит разблокировать транзит калийных удобрений.

Президент страны Гитанас Науседа отреагировал достаточно жестко и выразил уверенность, что уже вскоре коалицию ждет переформатирование.

О неприемлемости такой ситуации заявили в третьей коалиционной партии – "Союзе демократов „Во имя Литвы".

Лидер этой партии (и одновременно – спикер парламента) Саулюс Сквернялис заявил, что считает неприемлемыми заявления Жемайтайтиса относительно Украины и будет настаивать на скорейшем обсуждении этой проблемы на совете коалиции.

А на вопрос, возможен ли выход "демократов" из коалиции, Сквернялис пообещал "рассмотреть все варианты".

Но социал-демократы, а точнее – их лидер, может выступить против переформатирования. Новая коалиция может не переназначить Палуцкаса.

Поэтому получается, что премьер вынужден до последнего держаться альянса с популистами. Но, так ситуация может реально привести к восстанию внутри родной партии.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Литва подыграла роспропаганде: как антиукраинское заявление дало старт политическому кризису.