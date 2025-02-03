Трамп поговорив з Трюдо після початку "тарифної війни" і поговорить ще

Президент США Дональд Трамп провів першу телефонну розмову з канадським премʼєр-міністром Джастіном Трюдо після того, як країни обмінялись оголошеннями про запровадження тарифів на взаємний імпорт.

Про це Трамп написав у понеділок, 3 лютого, у Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

У своєму дописі президент США поскаржився на те, що Канада нібито забороняє американським банкам відкривати у себе бізнес або вести його.

"З чого це все? Є багато причин, але серед них і НАРКОТИЧНА ВІЙНА, й сотні тисяч людей померли в США від наркотиків, що проникають через кордони Мексики та Канади", – додав він.

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Далі Трамп зазначив, що "щойно говорив з Джастіном Трюдо", й анонсував ще одну розмову з ним о 15:00 (22:00 за Києвом).

Ані Білий дім, ані канадська сторона не повідомляли інших подробиць про дзвінок.

У вівторок, 4 лютого, мають набути чинності укази Дональда Трампа про запровадження тарифів у 25% проти Канади та Мексики і підвищення на 10 відсоткових пунктів тарифів проти Китаю.

За оцінками аналітиків, мита Трампа охоплять майже половину всього імпорту США і вимагатимуть від Сполучених Штатів більш ніж подвоїти власне виробництво.

Тим часом Канада і Мексика анонсували власні 25-відсоткові тарифи на американські товари у відповідь на дії Трампа.

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