Трамп поговорил с Трюдо после начала "тарифной войны" и поговорит еще

Президент США Дональд Трамп провел первый телефонный разговор с канадским премьер-министром Джастином Трюдо после того, как страны обменялись объявлениями о введении тарифов на взаимный импорт.

Об этом Трамп написал в понедельник, 3 февраля, в Truth Social, сообщает "Европейская правда".

В своем посте президент США пожаловался на то, что Канада якобы запрещает американским банкам открывать у себя бизнес или вести его.

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"С чего это все? Есть много причин, но среди них и НАРКОТИЧЕСКАЯ ВОЙНА, и сотни тысяч людей умерли в США от наркотиков, проникающих через границы Мексики и Канады", – добавил он.

Далее Трамп отметил, что "только что говорил с Джастином Трюдо", и анонсировал еще один разговор с ним в 15:00 (22:00 по Киеву).

Ни Белый дом, ни канадская сторона не сообщали других подробностей о звонке.

Во вторник, 4 февраля, должны вступить в силу указы Дональда Трампа о введении тарифов в 25% против Канады и Мексики и повышение на 10 процентных пунктов тарифов против Китая.

По оценкам аналитиков, пошлины Трампа охватят почти половину всего импорта США и потребуют от Соединенных Штатов более чем удвоить собственное производство.

Тем временем Канада и Мексика анонсировали собственные 25-процентные тарифы на американские товары в ответ на действия Трампа.

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