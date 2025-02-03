У Фінляндії зняли заборону на виїзд одного з підозрюваних у справі танкера Eagle S

Центральне управління кримінальної поліції Фінляндії досягло прогресу в розслідуванні справи танкера Eagle S, який підозрюють у причетності до пошкодження кабелів зв'язку на дні Балтійського моря, та зняло заборону на виїзд з країни одного підозрюваного.

Про це пише фінський мовник Yle, який поспілкувався із Лійматайненом – керівником слідства, передає "Європейська правда".

Керівник слідства наголосив, що цього чоловіка досі підозрюють у справі, яку розпочали наприкінці грудня за підозрою в пошкодженні танкером Eagle S підводного кабелю звʼязку.

За словами представника правоохоронців, заборона на в'їзд була знята минулого тижня, оскільки в ній більше не було "необхідності".

Реклама:

Відтак наразі вісьмом членам екіпажу Eagle S заборонено виїжджати з країни, тоді як раніше їх було дев'ять.

"Примусові заходи будуть оцінюватися в міру просування розслідування. Наразі діють вісім заборон на виїзд. На даному етапі вони будуть використані", – розповів говорить Рісто Лохі, інспектор-розслідувач.

Поліція не повідомила, чи особа, звільнена від заборони на в'їзд, все ще перебуває у Фінляндії.

За словами Лохі, на борту судна постійно тривають певні роботи з технічного обслуговування та ремонту. У поліції зазначили, що вони досягли прогресу в морському розслідуванні, а також у розслідуванні судна.

26 грудня Фінляндія затримала судно Eagle S у звʼязку з обривом кабелю звʼязку в Балтійському морі. За даними ЗМІ, на судні раніше виявили обладнання, що могло використовуватись для шпигунства за літаками й кораблями.

У межах розслідування фінська влада виявила на дні Балтійського моря сліди, які, ймовірно, лишив якір нафтового танкера Eagle S, який пізніше з дна дістав спеціальний корабель шведських Військово-морських сил HMS Belos.

10 січня міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що країна посилює свої зусилля з боротьби з російським "тіньовим флотом", а також підтвердила, що НАТО відправляє два кораблі до Балтійського моря.

21 січня окружний суд Гельсінкі постановив заарештувати судно Eagle S ще за цивільною справою про відшкодування збитків.

Детальніше про це читайте в статті Російська війна йде під воду.