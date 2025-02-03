В Финляндии сняли запрет на выезд одного из подозреваемых по делу танкера Eagle S

Центральное управление уголовной полиции Финляндии достигло прогресса в расследовании дела танкера Eagle S, который подозревают в причастности к повреждению кабелей связи на дне Балтийского моря, и сняло запрет на выезд из страны одного подозреваемого.

Об этом пишет финский вещатель Yle, который пообщался с Лийматайненом – руководителем следствия, передает "Европейская правда".

Руководитель следствия отметил, что этого человека до сих пор подозревают в деле, которое начали в конце декабря по подозрению в повреждении танкером Eagle S подводного кабеля связи.

По словам представителя правоохранителей, запрет на въезд был снят на прошлой неделе, поскольку в нем больше не было "необходимости".

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Поэтому сейчас восьмерым членам экипажа Eagle S запрещено выезжать из страны, тогда как раньше их было девять.

"Принудительные меры будут оцениваться по мере продвижения расследования. Сейчас действуют восемь запретов на выезд. На данном этапе они будут использованы", – рассказал говорит Ристо Лохи, инспектор-расследователь.

Полиция не сообщила, освобождено ли лицо, освобожденное от запрета на въезд, все еще находится в Финляндии.

По словам Лохи, на борту судна постоянно продолжаются определенные работы по техническому обслуживанию и ремонту. В полиции отметили, что они достигли прогресса в морском расследовании, а также в расследовании судна.

26 декабря Финляндия задержала судно Eagle S в связи с обрывом кабеля связи в Балтийском море. По данным СМИ, на судне ранее обнаружили оборудование, которое могло использоваться для шпионажа за самолетами и кораблями.

В рамках расследования финские власти обнаружили на дне Балтийского моря следы, которые, вероятно, оставил якорь нефтяного танкера Eagle S, который позже со дна достал специальный корабль шведских Военно-морских сил HMS Belos.

10 января министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что страна усиливает свои усилия по борьбе с российским "теневым флотом", а также подтвердила, что НАТО отправляет два корабля в Балтийское море.

21 января окружной суд Хельсинки постановил арестовать судно Eagle S еще по гражданскому делу о возмещении убытков.

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