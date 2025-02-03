Мерц обіцяє й надалі дотримуватися жорсткої міграційної політики

Лідер консервативного Християнсько-демократичного союзу Німеччини і кандидат у канцлери Фрідріх Мерц пообіцяв дотримуватися свого скандального плану щодо обмеження міграції, попри протести громадськості, і відновити зростання "хворої" економіки країни.

Про це він сказав у понеділок, 3 лютого, під час федеральної партійної конференції ХДС у Берліні, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Мерц заявив, що після трьох років "переважно "зеленої" економічної політики Німеччина зіштовхнулася із необхідністю відновити ринкову економіку.

Він пообіцяв, що під його керівництвом "перед кожним рішенням, яке ми приймаємо, ми будемо ставити лише одне питання: чи слугує це рішення зміцненню конкурентоспроможності нашої промисловості, чи воно їй шкодить".

Реклама:

Як відомо, за кілька тижнів до виборів Мерц намагається повернутися до економіки після того, як його явна готовність прийняти голоси ультраправої "Альтернативи для Німеччини" за посилення імміграційних правил викликала широку негативну реакцію.

"Нас атакують, і є протести проти нашої політики – але зараз важливо дотримуватися курсу. Переважна більшість населення згодна з нами в тому, що наша міграційна політика не може продовжуватися таким чином", – заявив Мерц.

На конференції 3 лютого християнські демократи ухвалили "програму негайних дій" в разі приходу до влади, яка містить стислий виклад ключових положень передвиборчого маніфесту ХДС.

Вона також включає план міграційної політики, ухвалений у Бундестазі за підтримки ультраправої "Альтернативи для Німеччини". При цьому Мерц виключає співпрацю з ними в парламенті надалі.

Нагадаємо, 29 січня в Бундестазі була ухвалена пропозиція ХДС/ХСС щодо посилення міграційної політики завдяки голосам ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Голосування стало переломним, оскільки зламало багаторічний консенсус німецьких політичних партій щодо відмови від співпраці з крайніми правими. Воно призвело до масових протестів у Німеччині проти співпраці консерваторів з "АдН".

Деталі читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Альтернатива для канцлера Німеччини.