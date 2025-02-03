Мерц обещает и в дальнейшем придерживаться жесткой миграционной политики

Лидер консервативного Христианско-демократического союза Германии и кандидат в канцлеры Фридрих Мерц пообещал придерживаться своего скандального плана по ограничению миграции, несмотря на протесты общественности, и возобновить рост "больной" экономики страны.

Об этом он сказал в понедельник, 3 февраля, во время федеральной партийной конференции ХДС в Берлине, цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Мерц заявил, что после трех лет "преимущественно „зеленой" экономической политики Германия столкнулась с необходимостью восстановить рыночную экономику.

Он пообещал, что под его руководством "перед каждым решением, которое мы принимаем, мы будем ставить только один вопрос: служит ли это решение укреплению конкурентоспособности нашей промышленности, или оно ей вредит".

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Как известно, за несколько недель до выборов Мерц пытается вернуться к экономике после того, как его явная готовность принять голоса ультраправой "Альтернативы для Германии" за ужесточение иммиграционных правил вызвала широкую негативную реакцию.

"Нас атакуют, и есть протесты против нашей политики – но сейчас важно придерживаться курса. Подавляющее большинство населения согласно с нами в том, что наша миграционная политика не может продолжаться таким образом", – заявил Мерц.

На конференции 3 февраля христианские демократы приняли "программу немедленных действий" в случае прихода к власти, которая содержит краткое изложение ключевых положений предвыборного манифеста ХДС.

Она также включает план миграционной политики, принятый в Бундестаге при поддержке ультраправой "Альтернативы для Германии". При этом Мерц исключает сотрудничество с ними в парламенте в дальнейшем.

Напомним, 29 января в Бундестаге было принято предложение ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики благодаря голосам ультраправой "Альтернативы для Германии".

Голосование стало переломным, поскольку сломало многолетний консенсус немецких политических партий относительно отказа от сотрудничества с крайне правыми. Оно привело к массовым протестам в Германии против сотрудничества консерваторов с "АдГ".

Детали читайте в материале "ЕвроПравды": Альтернатива для канцлера Германии.