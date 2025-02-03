Лідер німецьких консерваторів виключає подальшу співпрацю з ультраправими

Лідер консервативного Християнсько-демократичного союзу Німеччини і кандидат у канцлери Фрідріх Мерц виключив співпрацю з ультраправою "Альтернативою для Німеччини" в разі приходу до влади.

Про це він заявив на федеральній партійній конференції ХДС у Берліні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutschlandfunk.

На конференції в понеділок, 3 лютого, християнські демократи ухвалили "програму негайних дій" в разі приходу до влади, яка містить стислий виклад ключових положень передвиборчого маніфесту ХДС.

Вона також включає план міграційної політики, ухвалений у Бундестазі за підтримки ультраправої "Альтернативи для Німеччини". При цьому Мерц виключає співпрацю з ними в парламенті надалі.

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За словами лідера ХДС, консерватори "ніколи не працюватимуть разом" з ультраправими, а "АдН" є найважливішим опонентом у цій виборчій кампанії".

Голова Християнсько-соціального союзу – баварської партії, яка входить із ХДС до одного виборчого блоку – Маркус Зьодер також запевнив, що партії виступають проти будь-якої співпраці з "АдН".

"Ми не будемо допомагати "АдН", ми будемо боротися з ними", – підкреслив Зьодер.

Нагадаємо, 29 січня в Бундестазі була ухвалена пропозиція ХДС/ХСС щодо посилення міграційної політики завдяки голосам ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Голосування стало переломним, оскільки зламало багаторічний консенсус німецьких політичних партій щодо відмови від співпраці з крайніми правими. Воно призвело до масових протестів у Німеччині проти співпраці консерваторів з "АдН".

Деталі читайте у матеріалі журналістки "ЄвроПравди" Христини Бондарєвої: Альтернатива для канцлера Німеччини.