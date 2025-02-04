Шольц розкритикував ідею Трампа про зброю для України в обмін на корисні копалини
Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував озвучені президентом США Дональдом Трампом наміри домовлятися з Україною про "угоду" щодо отримання американської зброї в обмін на доступ до ресурсів у надрах.
Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".
У спілкуванні зі ЗМІ після неформальної зустрічі європейських лідерів у Брюсселі Олаф Шольц розкритикував Трампа за озвучені ним наміри домовлятися з Україною про "угоду" про отримання рідкісноземельних металів та інших ресурсів в обмін на постачання зброї.
Шольц назвав таку умову з боку Трампа "дуже егоїстичною та егоцентричною".
Він наголосив, що насамперед Україні потрібно допомогти "стати на ноги" і українські ресурси варто використати для фінансування її потреб після того, коли війна завершиться.
Нагадаємо, 3 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що зацікавлений в укладанні з Україною угоди про отримання рідкісноземельних металів та інших ресурсів в обмін на постачання зброї.
Схожа ідея входить до пунктів "плану перемоги", презентованого минулого року президентом Володимиром Зеленським – йшлося про пропозицію для ЄС і США укласти угоди про інвестиції у видобуток урану, титану і літію.
Трамп раніше не виключав можливості закупівлі американської зброї для України на гроші, отримані від заморожених російських активів.