Шольц раскритиковал идею Трампа об оружии для Украины в обмен на полезные ископаемые

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал озвученные президентом США Дональдом Трампом намерения договариваться с Украиной о "сделке" по получению американского оружия в обмен на доступ к ресурсам в недрах.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

В общении со СМИ после неформальной встречи европейских лидеров в Брюсселе Олаф Шольц раскритиковал Трампа за озвученные им намерения договариваться с Украиной о "сделке" о получении редкоземельных металлов и других ресурсов в обмен на поставки оружия.

Шольц назвал такое условие со стороны Трампа "очень эгоистичным и эгоцентричным".

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Он отметил, что прежде всего Украине нужно помочь "встать на ноги" и украинские ресурсы следует использовать для финансирования ее потребностей после того, как война завершится.

Напомним, 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что заинтересован в заключении с Украиной соглашения о получении редкоземельных металлов и других ресурсов в обмен на поставки оружия.

Похожая идея входит в пункты "плана победы", презентованного в прошлом году президентом Владимиром Зеленским – речь шла о предложении для ЕС и США заключить соглашения об инвестициях в добычу урана, титана и лития.

Трамп ранее не исключал возможности закупки американского оружия для Украины на деньги, полученные от замороженных российских активов.