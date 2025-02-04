Як виник скандал, що може змінити результати виборів у Німеччині не на користь України

Здавалося, що виборча кампанія у Німеччині протікає досить розмірено і можна з легкістю спрогнозувати доволі точний результат голосування 23 лютого.

Однак події, що сталися минулої середи, 29 січня, й бурхливо розвивались у наступні дні, стали справжнім політичним шоком, здатним змінити політичні розклади.

Лідер консервативного союзу ХДС/ХСС та головний фаворит на пост канцлера Німеччини Фрідріх Мерц, відомий українцям передусім своєю критикою уряду Олафа Шольца за недостатню підтримку України, пішов на вкрай ризиковий крок у спробі відібрати голоси в ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Про поворотний момент передвиборчої кампанії у Німеччині та його наслідки читайте в статті журналістки "Європейської правди" Христини Бондарєвої Альтернатива для канцлера Німеччини: що змінює "дружба" Мерца з ультраправими друзями Кремля. Далі – стислий її виклад.

Реклама:

Намагаючись продемонструвати жорсткий курс щодо нелегальної міграції, минулого тижня Мерц вирішив проштовхнути через парламент ініціативи, які пропонують серію заходів.

Крок Мерца став відповіддю на серію атак, скоєних останнім часом у Німеччині людьми міграційного походження.

Враховуючи те, що його ініціативи радикально розходяться з програмами соціал-демократів та "Зелених", єдиним головним союзником і одночасно головним опонентом лідера ХДС/ХСС була ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН").

Парадоксально, але Мерц вирішив вибити головний козир "АдН", яка позиціонує себе як єдина партія, спроможна радикально змінити міграційну політику, руками самої "АдН".

Однак такий план загрожував небаченим скандалом, бо після Другої світової війни у німецькому парламенті утворилось непорушне правило не співпрацювати з ультраправими.

Зрештою 29 січня запропонований консерваторами з ХДС/ХСС план про посилення контролю над міграцією затвердив Бундестаг.

Він був ухвалений у форматі заклику та не має юридично зобов’язуючої дії, але набагато важливіше те, що без голосів "Альтернативи для Німеччини" ухвалення цього рішення було б неможливим.

Після голосування Мерц висловив жаль, що таке вкрай важливе рішення довелось проштовхувати за допомогою голосів ультраправих.

Уже у середу ввечері протестувальники зібралися під штаб-квартирою ХДС у Берліні, а в наступні дні десятки тисяч людей вийшли на вулиці в містах по всій Німеччині проти співпраці консерваторів з правими радикалами.

За деякими даними, демонстрація у Берліні 2 лютого мобілізувала чверть мільйона людей.

"Зелені" та СДПН в унісон говорили про "чорний день" для демократії.

Але найжорсткіша критика на адресу Мерца пролунала із власних рядів – і звучала вона від колишньої лідерки ХДС та ексканцлерки Ангели Меркель.

А от хто не стримував радості, то це "АдН" та лідерка цієї політичної сили Аліса Вайдель.

На тлі цих дискусій у п’ятницю, 31 січня, Бундестаг мав схвалити ще одну міграційну ініціативу Мерца. Голосування було ще більш відповідальним, оскільки на розгляд висувався вже законопроєкт.

Однак цей закон провалився. Провал стався насамперед через відмову частини депутатів ХДС голосувати за цю ініціативу.

Отже, зараз ситуація виглядає для Мерца недобре. Опоненти отримали нагоду показати його поганим кандидатом у канцлери, який не може організувати навіть власну партію.

Найбільшим переможцем ситуації, що склалася, виглядає "Альтернатива для Німеччини", яка може й далі переконувати виборців, що ніхто крім неї серйозно не налаштований і не в змозі забезпечити необхідні зміни.

До того ж виборці побачили, що політичний ландшафт змінюється, а "Альтернатива" нарощує свою силу.

Докладніше – в матеріалі Христини Бондарєвої Альтернатива для канцлера Німеччини: що змінює "дружба" Мерца з ультраправими друзями Кремля.