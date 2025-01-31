Скандальний антиміграційний законопроєкт Мерца не пройшов голосування

Законопроєкт фракції ХДС/ХСС щодо посилення політики у сфері надання притулку не пройшов поіменне голосування та був відхилений Бундестагом.

Про це пише Tagesschau, передає "Європейська правда".

У п’ятницю, 31 січня, Бундестаг відхилив законопроєкт фракції ХДС/ХСС щодо посилення політики у сфері надання притулку

Під час поіменного голосування законопроєкт не отримав підтримки більшості. 338 депутатів проголосували "за", а 350 – "проти", ще п'ятеро утрималися.

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Зазначимо, у середу, 29 січня, пропозиція ХДС/ХСС щодо міграційної політики була прийнята, зокрема, голосами "АдН".

Голосування стало переломним, оскільки ініціативу схвалили за участі голосів ультраправої "АдН". Це фактично зламало багаторічний консенсус німецьких політичних партій щодо відмови від співпраці з крайніми правими.

За це лідер ХДС Фрідріх Мерц потрапив під шквал критиків від партій центру, які потенційно могли би стати майбутніми союзниками по коаліції після виборів 23 лютого.

Напередодні голосування у п'ятницю лунали заклики не повторювати ситуацію, що склалась у середу, коли ХДС/ХСС і "АдН" фактично сформували ситуативну більшість. Зрештою законопроєкт у п'ятницю провалився.

Закон, який розглядався в п'ятницю, був би юридично обов'язковим, на відміну від пропозицій щодо посилення міграційної політики, прийнятих у середу за суперечливої ​​підтримки ультраправих.

Зокрема свіже опитування показало просідання рейтингу ХДС після того, як його лідер допустив співпрацю з ультраправими.

Зазначимо, що тема нелегальної міграції в Німеччині повернулась на порядок денний після нападу з ножем у Баварії, який скоїв 28-річний чоловік з Афганістану, що проживав у притулку для біженців і мав проблеми з ментальним здоров’ям.