Меркель розкритикувала свого наступника за голосування з ультраправими у Бундестазі

Колишня канцлерка і екслідерка ХДС Ангела Меркель розкритикувала свого наступника на посаді голови партії Фрідріха Мерца за те, що його ініціативу з протидії міграції вдалось ухвалити за підтримки ультраправих.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Меркель наводить Spiegel.

Зокрема, колишня очільниця німецького уряду зазначила, що вважає правильною позицію лідера Мерца, яка була висловлена ним у листопаді, про те, що більшість у парламенті слід шукати лише з центристськими партіями.

За її словами, ця позиція "була вираженням великої національної політичної відповідальності, яку я повністю підтримую".

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"Я вважаю, що було б неправильно більше не відчувати себе пов'язаним цією пропозицією і, таким чином, вперше допустити більшість з голосами "АдН" на голосуванні в німецькому Бундестазі 29 січня 2025 року", – підкреслила Меркель.

Вона попередила, що "всі демократичні партії повинні працювати разом" чесно, помірковано і на основі чинного європейського законодавства, "щоб зробити все, що в їхніх силах, щоб запобігти таким жахливим атакам, як нещодавні напади в Магдебурзі незадовго до Різдва і кілька днів тому в Ашаффенбурзі".

Ініціативу Мерца, яка не має юридично зобов'язуючої дії, вдалось ухвалити незначною більшістю у 348 голосів проти 345 за підтримки ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Згодом лідер ХДС Фрідріх Мерц, який ініціював голосування, заявив, що шкодує, що його ініціативу проти міграції ухвалили за підтримки ультраправих, але зазначив, що така ситуація не виникла б, якби свої голоси віддали "Зелені" та соціал-демократи.

Усі основні німецькі партії раніше заявляли, що не співпрацюватимуть з "Альтернативи для Німеччини", а багато німців стурбовані зростанням популярності цієї партії в останні роки.

Зазначимо, що свіже опитування показало просідання рейтингу ХДС після того, як його лідер допустив співпрацю з ультраправими.