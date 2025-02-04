Как возник скандал, который может изменить результаты выборов в Германии

Казалось, что избирательная кампания в Германии протекает достаточно размеренно и можно с легкостью спрогнозировать довольно точный результат голосования 23 февраля.

Однако события, произошедшие в прошлую среду, 29 января, и бурно развивавшиеся в последующие дни, стали настоящим политическим шоком, способным изменить политические расклады.

Лидер консервативного союза ХДС/ХСС и главный фаворит на пост канцлера Германии Фридрих Мерц, известный украинцам прежде всего своей критикой правительства Олафа Шольца за недостаточную поддержку Украины, пошел на крайне рисковый шаг в попытке отобрать голоса у ультраправой "Альтернативы для Германии".

О поворотном моменте предвыборной кампании в Германии и его последствиях читайте в статье журналистки "Европейской правды" Кристины Бондаревой Альтернатива для канцлера Германии: что меняет "дружба" Мерца с ультраправыми друзьями Кремля.. Далее – краткое ее изложение.

Реклама:

Пытаясь продемонстрировать жесткий курс в отношении нелегальной миграции, на прошлой неделе Мерц решил протолкнуть через парламент инициативы, которые предлагают серию мер.

Шаг Мерца стал ответом на серию атак, совершенных в последнее время в Германии людьми миграционного происхождения.

Учитывая то, что его инициативы радикально расходятся с программами социал-демократов и "Зеленых", единственным главным союзником и одновременно главным оппонентом лидера ХДС/ХСС была ультраправая партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ").

Парадоксально, но Мерц решил выбить главный козырь "АдГ", позиционирующей себя как единственная партия, способная радикально изменить миграционную политику, руками самой "АдГ".

Однако такой план грозил невиданным скандалом, потому что после Второй мировой войны в немецком парламенте образовалось незыблемое правило не сотрудничать с ультраправыми.

В конце концов 29 января предложенный консерваторами из ХДС/ХСС план об усилении контроля над миграцией утвердил Бундестаг.

Он был принят в формате призыва и не имеет юридически обязывающего действия, но гораздо важнее то, что без голосов "Альтернативы для Германии" принятие этого решения было бы невозможным.

После голосования Мерц выразил сожаление, что такое крайне важное решение пришлось проталкивать с помощью голосов ультраправых.

Уже в среду вечером протестующие собрались под штаб-квартирой ХДС в Берлине, а в последующие дни десятки тысяч людей вышли на улицы в городах по всей Германии против сотрудничества консерваторов с правыми радикалами.

По некоторым данным, демонстрация в Берлине 2 февраля мобилизовала четверть миллиона человек.

"Зеленые" и СДПГ в унисон говорили о „черном дне" для демократии.

Но самая жесткая критика в адрес Мерца прозвучала из собственных рядов – и звучала она от бывшего лидера ХДС и экс-канцлера Ангелы Меркель.

А вот кто не сдерживал радости, так это "АдН" и лидер этой политической силы Алиса Вайдель.

На фоне этих дискуссий в пятницу, 31 января, Бундестаг должен был одобрить еще одну миграционную инициативу Мерца. Голосование было еще более ответственным, поскольку на рассмотрение выдвигался уже законопроект.

Однако этот закон провалился. Провал произошел прежде всего из-за отказа части депутатов ХДС голосовать за эту инициативу.

Итак, сейчас ситуация выглядит для Мерца нехорошо. Оппоненты получили возможность показать его плохим кандидатом в канцлеры, который не может организовать даже собственную партию.

Самым большим победителем сложившейся ситуации выглядит "Альтернатива для Германии", которая может и дальше убеждать избирателей, что никто кроме нее серьезно не настроен и не в состоянии обеспечить необходимые изменения.

К тому же избиратели увидели, что политический ландшафт меняется, а "Альтернатива" наращивает свою силу.

Подробнее – в материале Кристины Бондаревой Альтернатива для канцлера Германии: что меняет "дружба" Мерца с ультраправыми друзьями Кремля.